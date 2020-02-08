РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В детском саду №67 «Ивушка» подмосковного Подольска юнармейцы торжественно открыли панораму, посвященную городам-героям, и поговорили с детьми о патриотизме, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«В детском саду №67 «Ивушка» в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с местным отделением ВВПОД «Юнармия» Подольска прошло торжественное открытие инсталляции панорамы, посвященной городам-героям, в музее воинской славы. После открытия юнармейцы отряда «Рубеж» школы №27 Подольска провели ознакомительную беседу с детьми подготовительных групп, показали свои навыки сборки-разборки автомата Калашникова и вместе с дошкольниками поговорили о чувстве патриотизма», - говорится в сообщении.

Организаторы акции уверены, что только благодаря системной целенаправленной работе в детском саду, а затем в школе и в вузе возможно формирование правильного, уважительного гражданского отношения к своей Родине.