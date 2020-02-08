РИАМО – 8 фев. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который разбился на вертолете в Татарстане, сообщает в субботу Газета.ru.

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте правительства РФ. Мишустин отметил, что Хайруллин прожил достойную и яркую жизнь.

«Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы», — отметил в телеграмме Мишустин.

Премьер подчеркнул, что Хайруллин добился успеха в бизнесе, работал для развития молочной отрасли в России, в течение многих лет отстаивал интересы людей. Мишустин обратил внимание, что депутат был в числе авторов важных законопроектов в сфере агропромышленного комплекса.

Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в Татарстане.