РИАМО - 9 фев. В Москве в воскресенье из-за киносъемок изменится схема движения в Басманном районе, улицы будут перекрываться на дубли до пяти минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В понедельник в Басманном районе с 06:00 до 12:00 может быть перекрыт Подсосенский переулок от дома 19/28 до дома 21, строения 1. Также с 09:00 до 16:00 будет перекрываться движение в Лялином переулке от дома 5, строения 2, до дома 7/2, строения 1», — говорится в сообщении.

С 09:00 до 16:00 также могут вводить ограничения в Большом Казенном переулке в районе дома 1/2, строения 1.

«Еду и плачу!»: автомобилисты рассказали про Ярославское шоссе>>