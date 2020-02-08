РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В подмосковном Подольске не берут плату за детский сад с родителей детей-инвалидов, получивших туберкулезную интоксикацию и опекунов сирот, говорится в сообщении Подольского управления соцзащиты населения министерства соцразвития Московской области.

«Согласно статье 65 ФЗ «Об образовании в РФ» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Подольска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается», - говорится в сообщении.

По словам начальника управления Николая Шестакова, с 1 января 2020 года отдельным категориям граждан в Подольске также предоставляются ежемесячные социальные выплаты на оплату детских садов. Они предоставляются многодетным родителям (законным представителям), родителям-инвалидам I и II группы, семьям, где оба родителя (законных представителя) - студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, обучающиеся по очной форме обучения, родителям (законным представителям), работающим в должностях учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала по основному месту работы в детских садах округа.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума (многодетные, студенты) могут выбирать льготу на оплату детского сада в 50% или социальную выплату в 60% (включая налог), которая возвращается на банковскую карту после 100% оплаты услуг. Льготники с доходом выше прожиточного минимума такого выбора лишены и будут получать только выплату, которую предоставляют на основании заявления в комитете по образованию администрации Подольска.