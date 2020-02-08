РИАМО - 8 фев. Полицейские задержали в Зеленограде мужчину, который ехал на машине каршеринга, арендованной на чужой аккаунт, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе патрулирования территории района Силино инспекторы заметили автомобиль одной из каршеринговых компаний. Остановившись на Панфиловском проспекте, водитель оставил машину и побежал в сторону лесополосы. В результате преследования инспекторами ДПС молодой человек был задержан. Им оказался 22-летний житель Зеленограда», — говорится в сообщении.

Ранее подозреваемый дал свой телефон для аренды каршеринга малознакомому мужчине. Данные этого мужчины сохранились в приложении. После этого злоумышленник арендовал автомобиль BMW, пользуясь чужим аккаунтом. Когда молодой человек увидел сотрудников ДПС, он испугался и попытался скрыться.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.