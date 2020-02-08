РИАМО - 8 фев. В Клину прошел III фестиваль «Самоварное настроение», его посетили более 5 тысяч человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Мероприятие прошло в Сестрорецком парке в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». По рейтингу портала «ТурСтат», «Самоварное настроение» вошло в ТОП-5 самых интересных гастрономических фестивалей России для путешествий в феврале.
«Сегодня у всех есть возможность посоревноваться, узнать традиции чаепития и новые рецепты, поучаствовать в конкурсах. Я уверена, что это праздничное самоварное настроение сохранит энтузиазм участников фестиваля до окончания зимы», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.
Зона фестиваля была разделена на четыре поляны: мятную, лимонную, ягодную и медовую. Изюминка этого года - чаепитие по-купечески, приготовление целебного отвара на печке, дегустация чая-мохито. Посетители также могли отведать множество видов варенья – из темных лесных ягод и сочных плодов садовых деревьев. В числе других угощений - мед, пряники, баранки, сушки.
Можно было принять участие в «боулинге по-боярски» с матрешками, в шуточных гаданиях на кофейной гуще и чайной заварке, сыграть в пчел-дартс. Работали выставка самоваров, бесплатный каток с прокатом.
В Сестрорецком парке также прошел конкурс на лучшую растопку самоваров. Победитель получил билеты на концерт, а участники - поощрительные подарки к чаю. Были установлены несколько фотозон и гигантская корзина с клубникой. Музыкальным гостем фестиваля стала фолк-певица Анна Сизова.
Как провести зиму в Подмосковье>>
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Более 5 тыс жителей и гостей МО попробовали разнообразные виды чая на III фестивале «Самоварное настроение» в Клину > > > Мероприятие прошло в Сестрорецком парке в рамках Губернаторского проекта #ЗимавПодмосковье. Вход - свободный. По рейтингу портала ТурСтат «Самоварное настроение» вошло в ТОП-5 самых интересных гастрономических фестивалей России для путешествий в феврале. «Сегодня у всех есть возможность посоревноваться, узнать традиции чаепития и новые рецепты, поучаствовать в конкурсах. Я уверена, что это праздничное самоварное настроение сохранит энтузиазм участников фестиваля до окончания зимы», - сказала глава г. о. Клин Алена Сокольская. Зона фестиваля была разделена на 4 поляны: мятную, лимонную, ягодную и медовую. Изюминка этого года - чаепитие по-купечески, приготовление целебного отвара на печке с цыганами, дегустация чая-мохито. Посетители также могли отведать множество видов варенья – из темных лесных ягод и сочных плодов садовых деревьев. В числе других угощений - мед, пряники, баранки, сушки. Можно было принять участие в «боулинге по-боярски» с матрешками, в шуточных гаданиях на кофейной гуще и чайной заварке, сыграть в пчёл-дартс. Работали выставка самоваров, бесплатный каток с прокатом. «Мне очень нравится фестиваль, я уже 3-й раз тут со всей семьей отдыхаю, очень здорово, красиво и вкусно. С ребёнком чай из самовара пили, ели пирожки, баранки. На этот раз здесь намного крупнее стала площадка, ещё больше людей пришло», - сказал житель Клина Иван Семенов. В Сестрорецком парке также прошел конкурс на лучшую растопку самоваров. Победитель получил билеты на концерт, а участники - поощрительные подарки к чаю. Были установлены несколько фотозон и гигантская корзина с клубникой. Музыкальный гость фестиваля - фолк-певица Анна Сизова. «Здесь есть развлечение для каждого возраста, можно и с детьми прийти, и с бабушками - все находят какое-то занятие, - сказала посетитель фестиваля Кристина Бессонова. - Я считаю, что этот фестиваль - сохранение национальных традиций. Он очень интересен и полезен для детей в образовательном плане». О самых интересных туристических местах и событиях Подмосковья - на портале welcome.mosreg.ru. #нашеподмосковье
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии