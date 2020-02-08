РИАМО - 8 фев. В Клину прошел III фестиваль «Самоварное настроение», его посетили более 5 тысяч человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие прошло в Сестрорецком парке в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». По рейтингу портала «ТурСтат», «Самоварное настроение» вошло в ТОП-5 самых интересных гастрономических фестивалей России для путешествий в феврале.

«Сегодня у всех есть возможность посоревноваться, узнать традиции чаепития и новые рецепты, поучаствовать в конкурсах. Я уверена, что это праздничное самоварное настроение сохранит энтузиазм участников фестиваля до окончания зимы», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Зона фестиваля была разделена на четыре поляны: мятную, лимонную, ягодную и медовую. Изюминка этого года - чаепитие по-купечески, приготовление целебного отвара на печке, дегустация чая-мохито. Посетители также могли отведать множество видов варенья – из темных лесных ягод и сочных плодов садовых деревьев. В числе других угощений - мед, пряники, баранки, сушки.

Можно было принять участие в «боулинге по-боярски» с матрешками, в шуточных гаданиях на кофейной гуще и чайной заварке, сыграть в пчел-дартс. Работали выставка самоваров, бесплатный каток с прокатом.

В Сестрорецком парке также прошел конкурс на лучшую растопку самоваров. Победитель получил билеты на концерт, а участники - поощрительные подарки к чаю. Были установлены несколько фотозон и гигантская корзина с клубникой. Музыкальным гостем фестиваля стала фолк-певица Анна Сизова.

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