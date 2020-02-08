РИАМО – 8 фев. Всемирная организация здравоохранения впервые заявила о положительной динамике в ситуации с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля — показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущим месяцем (23 января — 46%)», — говорится в сообщении.

ВОЗ напомнила туристам, что нужно немедленно обращаться к медикам, если они обнаружат симптомы коронавируса.

В Китае в декабре прошлого года зафиксировали вспышку нового типа коронавируса – 2019-nCoV. Случаи заболеваний выявили и в других странах, в том числе в России. На данный момент количество зараженных превышает 34 тысячи человек, погибли из-за новой инфекции свыше 700 заразившихся. Вылечили около 2,4 тысячи человек.

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