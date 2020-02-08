РИАМО – 8 фев. В подмосковном Зарайске открыли отделение магнитно-резонансной томографии, полноценно диагностику пациентам начнут проводить с 10 февраля, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил установить аппарат МРТ в Зарайской центральной районной больнице. Для нового отделения провели реконструкцию помещения больницы, обучили специалистов. Средства на это были выделены в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

«Современное высокотехнологичное дорогое оборудование установлено. Есть и специалисты, которые смогут грамотно и профессионально на нем работать. Уже одними из первых прошли обследование глава городского округа Виктор Анатольевич (Петрущенко – ред.) и жительница Валентина Кожеурова, которая и обратилась к губернатору во время прямого эфира с просьбой решить для зарайцев проблему проведения диагностики заболеваний на аппарате магнитно-резонансной томографии непосредственно в местной больнице», – говорится в сообщении.

Полноценно диагностику пациентам на аппарате МРТ начнут проводить с 10 февраля. Пока отделение будет работать в одну смену. Диагностику смогут проходить около 10 пациентов в день. Направление на бесплатное обследование можно получить у терапевта или другого специалиста узкой направленности. Без направления пройти диагностику можно будет платно.

Новый кабинет МРТ позволит жителям Зарайска не ездить на обследования в Рязань или Коломну.

В торжественной церемонии открытия отделения приняли участие глава Зарайска Виктор Петрущенко, председатель совета депутатов округа Елена Белкина, главный врач Зарайской ЦРБ Николай Макаров, представители общественных организаций, активной молодежи.