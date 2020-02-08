РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 8 фев. Советник главы городского округа Дзержинский Артур Шлыков обсудил с заместителем главного врача Дзержинской городской больницы Владимиром Маховым вопросы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и эпидобстановку в городе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

7 февраля Артур Шлыков обсудил Владимиром Маховым реализацию государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Мероприятие прошло по поручению главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой в рамках оперативного взаимодействия областных учреждений здравоохранения и местных органов власти.

«В ходе рабочей встречи Артур Шлыков обсудил с Владимиром Маховым реализацию государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и связанное с этим исполнение поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также были обсуждены насущные проблемы жителей по наболевшим вопросам здравоохранения, в частности вопросы лечения онкологических пациентов. Также обсудили эпидобстановку в городе», – говорится в сообщении.

При активном участии главы муниципалитета Людмилы Ивановой главным врачом больницы Лирой Овезовой на базе поликлиники городской больницы инициировано создание первичного онкологического отделения в 2020 году, которое должно полностью закрыть потребность жителей города в онкологической помощи на поликлиническом уровне.

Уже сейчас в больнице три четверти операций выполняется эндоскопическим образом, с использованием современнейших технологий. Все это стало возможным благодаря работе коллектива больницы при активной поддержке министерства здравоохранения Московской области, обеспечившего в 2019 году дооснащение больницы новой медицинской техникой. Больница развивается вместе с городом.

«У нас есть общая задача – это улучшение состояния здоровья, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи жителям нашего города, повышение эффективности медицинских услуг. Уверен, что благодаря сотрудничеству муниципалитета и больницы работа в данном направлении будет эффективна. Существуют текущие проблемы, которые можно и нужно решать сообща, обеспечивая необходимое взаимодействие в оперативном режиме. Мы хотим, чтобы город рос и развивался, и здоровье жителей – один из приоритетов развития», – сказал Шлыков.