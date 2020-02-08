РИАМО - 8 фев. На улице Подольских Курсантов произошло столкновение двух автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«В районе дома 9 по улице Подольских Курсантов произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.
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