РИАМО - 8 фев. На улице Подольских Курсантов произошло столкновение двух автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В районе дома 9 по улице Подольских Курсантов произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

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