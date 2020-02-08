РИАМО - 8 фев. Подмосковные спортсменки стали обладательницами двух бронзовых медалей на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 7 по 9 февраля в Канаде проходит V этап Кубка мира по конькобежному спорту. В состав сборной России вошли конькобежки из Подмосковья.

«Спортсменка Екатерина Шихова завоевала бронзу турнира на дистанции 1000 метров, уступив лидерство японке Нао Кадайра и россиянке Ольге Фаткулиной. Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 метров. Опередили конькобежку из Московской области представительницы из Чехии Мартина Сабликова и Нидерландов Антуанетта де Йонг», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что девушки являются многократными призерами мировых первенств и обладательницами олимпийских медалей. Их достижения на международной арене - результат многодневных тренировок и профессиональной работы тренерского штаба.