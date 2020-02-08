РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. Министерство жилищной политики Московской области ищет внебюджетный источник финансирования для завершения строительства проблемного ЖК «Московский» в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Застройщик ООО «ГлавГрадоСтрой» начал строительство жилого комплекса «Московский» на улице Садовая, дом №3, корпуса 1А и 1Б в микрорайоне Красная горка в 2013 году на основании разрешения на строительство, выданного администрацией городского округа Подольск. Изначально работы велись недостаточными для своевременного завершения темпами. Строительство объекта приостановлено в декабре 2018 года.

«В министерстве жилищной политики Московской области проводились рабочие встречи с участием представителей администрации городского округа Подольск, представителей застройщика и инициативной группы граждан. В настоящее время министерство осуществляет поиск внебюджетного источника финансирования для завершения строительства», – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра жилищной политики Елены Апполинаровой, параллельно правительство Московской области сформировало сведения для фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства по проблемным объектам, включенным в единый реестр проблемных объектов. Планируется рассмотреть возможность завершения строительства, используя механизмы фонда. В настоящее время осуществляется сбор дополнительной информации, затребованной фондом для принятия им решения о механизме восстановления прав пострадавших граждан-соинвесторов.

Согласно информации председателя комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергея Цаплинского, возведение объекта шло на основании разрешения на строительство, выданного министерством стройкомплекса Московской области. Оно действительно до 30 сентября 2022 года. Постановлением администрации Подольска в 2019 году многоквартирный дом №3, корпуса 1А и 1Б на улице Садовая признан проблемным объектом. Направлено обращение в правоохранительные органы с целью проведения проверки целевого использования денежных средств граждан.

Также разработан и утвержден план мероприятий или дорожная карта, направленная на завершение строительства проблемного объекта. В производстве Арбитражного суда Подмосковья находится дело о признании ООО «ГлавГрадоСтрой» банкротом. Ориентировочный срок судебного заседания – март 2020 года. Решение суда учтут при планировании и уточнении мероприятий по завершению строительства ЖК «Московский».