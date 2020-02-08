РИАМО – 8 фев. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко отметил, что боец Хабиб Нурмагомедов может не быть примером для всех людей в стране, и это нормальная ситуация, сообщает Газета.ru.

«До распада СССР мы даже не знали, что в стране идет жесткое разделение по национальностям, и мы все друг друга, оказывается, не любим. Это наши недруги навязали нам эту вражду. Это наложило свой отпечаток, и на этом можно теперь спекулировать», — сказал Шлеменко.

По его мнению, Нурмагомедов может не быть героем и примером для всех жителей страны, кому-то боец может нравиться, а кому-то — нет. Шлеменко подчеркнул, что это нормальная ситуация, и отметил, что больше всего поклонников у Нурмагомедова в Дагестане.

Шлеменко также добавил, что в других регионах есть свои герои-спортсмены, которые представляют другие виды спорта. Боец подчеркнул, что это хорошо, когда есть много людей, на которых можно равняться.