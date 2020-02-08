РИАМО - 8 фев. Братья Максим и Илья Буровы из Подмосковья выиграли медали на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в США, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На турнире в дисциплине «акробатика» Максим Буров занял первое место, набрав 139.00 баллов, на втором месте расположился представитель Швейцарии Ной Рот со 126.91 балла, тройку лидеров замкнул Илья Буров, показав результат в 123.98 балла», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что Максим Буров является обладателем золотой и бронзовой медалей чемпионата мира 2019 года, а также серебряным и бронзовым призером Универсиады-2019. В активе его брата, Ильи Бурова, есть бронзовая медаль Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.