РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В подмосковном Подольске 28 и 29 февраля пройдут народные гуляния со сжиганием чучела Масленицы, веселыми хороводами и угощением блинами, сообщается в группе «МБУК СДК «Романцево» поселка радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«28 февраля в 19:00 и 29 февраля в 14:00 МБУК СДК «Романцево», «Русский музей обрядов и быта», студия керамики «Калина», КИР «Доброволец» приглашают всех желающих на народное гуляние «Широкая Масленица». Сожжение чучела масленицы состоится 29 февраля в 14:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

На «Широкой Масленице» гостей ждут веселые забавы, народные песни, широкие хороводы, развеселые побасенки и много всего интересного. И, конечно, вкусные блины и удивительная праздничная атмосфера.

Празднование Масленицы всегда являлось одним из самым ярких и жизнерадостных событий в быту русского человека. С древних времен на протяжении Масленичной недели люди радостно встречали весну и провожали зиму. Считалось, что Масленица должна быть «широкой, честной, обжорной».

Празднование состоится в поселке радиоцентра «Романцево», 10, возле Сельского дома культуры «Романцево».

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