РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В Детском парке микрорайона Климовск подмосковного Подольска до 18 февраля будут принимать кормушки для птиц на конкурс, победитель получит приз, сообщается в группе «Детский парк культуры и отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке стартовал детский экологический конкурс «Лучшая кормушка для птиц». Желающие принять участие в конкурсе в срок до 18 февраля (включительно) могут принести сотрудникам учреждения или на пост охраны подписанные изделия, на которых указано имя, фамилию, отчество, возраст, номер телефона одного из родителей автора», - говорится в сообщении.

19 февраля посетители парка выберут победителя конкурса путем голосования. Мастера лучшей кормушки ждет подарок. Все изделия развесят на территории Детского парка и наполнят угощениями для птиц.

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