РИАМО - 8 фев. Все проекты дорожного движения города согласовываются с ГИБДД, полиция ежедневно проводит мероприятия по контролю организации дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отметил, что в Москве необходимо провести аудит улично-дорожной сети.

«Все проекты организации дорожного движения в Москве проходят обязательный процесс согласований с участием ГИБДД», — говорится в сообщении.

Кроме того, мероприятия по контролю организации дорожного движения и безопасности дорожного движения проводятся полицией на ежедневной основе - это одна из их основных задач.