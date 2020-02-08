РИАМО - 8 фев. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции за минувшие сутки поймали 36 водителей, которые, предположительно, находились в нетрезвом состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В выходные в области ГИБДД усилила патрулирование территории на выявление и пресечение нарушений ПДД. Из 36 водителей 16 отказались от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

«Также по всей Московской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения среди водителей и пешеходов», — отмечается в сообщении.

Водителей призывают не садиться за руль нетрезвыми, быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, не превышать скорость.