РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В микрорайоне Кузнечики Подольска на улице Академика Доллежаля залили хоккейную коробку и нарастили лед, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«6 и 7 февраля сотрудники МУЖРП-12, ТСЖ «Доллежаля, 15» и территориального управления в микрорайоне Кузнечики администрации Подольска залили и нарастили лед на хоккейной коробке во дворе дома №15 на улице Академика Доллежаля», - говорится в сообщении.

Спрос на ледовую площадку в микрорайоне очень большой. Но зима в 2020 году аномально теплая, и плюсовые температуры свели на нет несколько попыток залить хороший лед.