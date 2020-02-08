РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Льготникам Подольска напомнили об информировании органов социальной защиты населения об изменениях, влияющих на получение мер социальной поддержки, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с действующим законодательством получатель обязан в течение месяца с даты наступления обстоятельств, влияющих на получение мер социальной поддержки, информировать орган социальной защиты населения по месту их назначения о наступлении таких обстоятельств. К ним относятся: изменение состава семьи; изменение персональных данных; изменение банковских реквизитов или способа получения выплаты; изменение места жительства; продление льготного статуса; прекращение льготного статуса», - говорится в сообщении.

Если получатель мер социальной поддержки своевременно не представил в орган социальной защиты населения соответствующие документы, то необоснованно полученные суммы компенсаций учитываются при последующих выплатах, а при утрате права на получение мер социальной поддержки суммы выплат подлежат возврату добровольно либо взыскиваются в порядке, установленном законодательством РФ.