РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска восстановили уличное освещение возле трех домов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«7 февраля специализированная бригада по обслуживанию уличного освещения МКУ «Подольский комбинат благоустройства» заменила лампы уличного освещения в микрорайоне Кузнечики», - говорится в сообщении.

Освещение возобновили во дворе дома №14 на улице Генерала Смирнова и у домов №№9, 13 на улице Генерала Стрельбицкого.