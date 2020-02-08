РИАМО - 8 фев. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил включить вопросы безопасности оказания медицинской помощи в программу обучения врачей, сообщает РИА Новости.

Мурашко на совете ректоров медвузов обратил внимание на то, что только при неправильном использовании каталок в скорой в год гибнет один-два пациента, также люди могут получить травмы.

«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», - сказал Мурашко.

Также он добавил, что от неправильного назначения и применения лидокаина в год умирает около 25 человек.