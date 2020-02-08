РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска в субботу проходит ярмарка народного творчества, в ней участвуют 18 мастеров, сообщила «РИАМО в Красногорске» директор арт-центра «Артнах» Дарья Иодо.

«Мы получили около 50 заявок на участие. На сегодняшнюю ярмарку пригласили 18 мастеров. Поскольку есть желание и у мастеров, и у жителей, будем проводить подобные мероприятия чаще – думаю, раз в квартал», - сказала Иодо.

Она добавила, что ярмарка приурочена к Году народного творчества. В ней приняли участие народные умельцы из горокругов Красногорск и Истра, Москвы, Минска.

Мастера представили украшения и игрушки, одежду и обувь, мыло и даже музыкальные инструменты.

«Мы договорились с мастерами о проведении в нашем центре мастер-классов по лепке из полимерной глины, изготовлению брошей, вязанию и другим направлениям», - добавила Иодо.

Выставка-ярмарка народного творчества проходит в арт-центре «Артнах» по адресу: поселок Нахабино, улица Панфилова, дом 24Б. Ознакомиться с произведениями мастеров и приобрести понравившиеся можно до 19:00.