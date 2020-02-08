РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Замглавы администрации городского округа Подольск Евгений Соловьев вручил почетный знак «Добро и милосердие» врачу-эпидемиологу Людмиле Воробьевой, которая работает в санитарной службе более 40 лет, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Седьмого февраля замглавы администрации городского округа Подольск Соловьев по поручению руководителя муниципалитета Николая Пестова вручил почетный знак «Добро и милосердие» врачу-эпидемиологу подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Людмиле Воробьевой за многолетний добросовестный труд в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Воробьева работает в санитарной службе более 40 лет. При ее непосредственном участии проводятся профилактические и организационные мероприятия, которые способствуют снижению в округе заболеваемости корью, дифтерией, полиомиелитом, краснухой и другими вакциноуправляемыми инфекциями. Самое пристальное внимание она всегда уделяет обучению персонала медицинских и образовательных организаций по соблюдению санитарного законодательства.