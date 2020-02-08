РИАМО - 8 фев. Полицейские задержали в районе Восточное Измайлово 35-летнего приезжего, у которого изъяли героин, подозреваемый планировал сбыть наркотик, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Сиреневом бульваре для проверки документов остановили мужчину, который при виде полицейских стал заметно нервничать. При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 47 свертков с веществом неизвестного происхождения общей массой более 120 граммов», — говорится в сообщении.

Исследование показало, что порошок является героином. Установлено, что подозреваемый приобрел наркотик, чтобы продать его.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемого арестовали.