РИАМО - 8 фев. В спортивном комплексе «Лужники» в скором времени построят три крупных спортивных объекта, включая Ледовый дворец и Центр самбо и бокса, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Полным ходом идет реконструкция ОСЗ «Дружба», все работы, включая благоустройство, планируем завершить также в 2020 году. В том числе приступаем к строительству Центра самбо и бокса», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в четвертом квартале 2020 году планируется открытие Ледового дворца «Кристалл». Его возвели на месте тренировочного катка, закрытого более 10 лет назад.

А в ноябре 2019 года в московских «Лужниках» открыли один из самых крупных аквакомплексов на территории Европы - Дворец водных видов спорта. Он рассчитан на прием до 10 тысяч человек ежедневно и 1,5 тысячи одновременно. В аквапарке сделали девять горок, детский городок и другие развлечения.