РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В Домодедове отпраздновали 55-летие Востряковской школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В честь 55-летия школы в образовательном учреждении прошел праздничный концерт, на котором выступили учащиеся.

«Поздравляя нашу школу, я хотела бы вновь вас пригласить. Приходите сюда всегда. Приходите сюда с радостью. Приходите с болью. Приходите сюда с открытым сердцем. Мы постараемся всегда помочь тем, для кого эта школа создана - вам и вашим детям. Я буду рада видеть каждого из вас в любое время», - сказала директор Востряковской школы №3 Татьяна Федорова.

С юбилеем школу поздравил заместитель начальника управления образования администрации городского округа Домодедово Алексей Кузьминский.

«Я хочу пожелать новых вершин. В сотню лучших учреждений Московской области вы уже вошли, поэтому новых свершений, а нашим учителям, конечно, хочу пожелать, чтобы под вашим мудрым руководством дети каждый день узнавали что-то новое и удивительное», - сказал он.

Поздравительную речь также сказала начальник территориальных отделов Авиационный и Востряково Наталья Шалаева.

«Школа для каждого из нас - это важный жизненный этап, а школьные годы - самые яркие, самые светлые и, конечно, самые незабываемые. Сегодня я хочу пожелать, чтобы в стенах этой школы каждый из учеников и преподавателей раскрыл свои таланты и стал успешным», - отметила она.

С юбилеем школу также поздравили депутат совета депутатов Домодедова Александр Рогов, главный инспектор отдела общего и среднего образования управления образования администрации городского округа Елена Богданова, ветераны педагогического труда, учителя школы и выпускники прошлых лет.

За плодотворный труд, успешную работу и в связи с 55-летием школы педагогов наградили почетными грамотами министерства образования Московской области, благодарственными письмами Московской областной думы, почетными грамотами управления образования администрации городского округа Домодедово и почетными грамотами МАОУ Востряковской СОШ №3 с УИОП.