РИАМО – 8 фев. В январе дорожный патруль Центра организации дорожного движения столицы помог 2386 водителям, в городе работают 30 экипажей патруля, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Дорожный патруль в том числе помогал автомобилистам с заполнением европротоколов и устранением небольших неисправностей.

«Регулировали движение и буксировали машины. Разгоняли пробки и «прикрывали» от потока в ДТП», – говорится в сообщении.

Тридцать экипажей дорожного патруля работают в столице без выходных круглые сутки.