РИАМО – 8 фев. Самолет ИЛ-76 МЧС России вылетел в Китай из аэропорта Жуковский, на борту самолета находится гуманитарный груз, сообщается на сайте МЧС России.

В Китае в декабре прошлого года зафиксировали вспышку нового типа коронавируса – 2019-nCoV. Случаи заболеваний выявили и в других странах, в том числе в России. На данный момент количество зараженных превышает 34 тысячи человек, погибли из-за новой инфекции свыше 700 заразившихся.

«На борту воздушного судна МЧС России – медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего – 183 кубометра груза», – говорится в сообщении.

Гуманитарный рейс выполняется в рамках поручений российского лидера Владимира Путина и правительства страны.

Меры профилактики коронавируса в Московском регионе>>