РИАМО – 8 фев. Президент России Владимир Путин поздравил профессоров, преподавателей, студентов и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) с 60-летием вуза, сообщает в субботу Nation News.
В поздравлении президента также отмечается, что 60 лет назад вуз открылся для студентов из стран Латинской Америки, Азии, Африки и стал для них вторым домом.
Путин подчеркнул, что подготовку в вузе прошли десятки тысяч специалистов, которые работают в различных сферах, таких как экономика, филология, сельское хозяйство, история, здравоохранение, право.
По словам главы государства, РУДН сделал большой вклад в укрепление дружбы между представителями разных культур и национальностей.
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