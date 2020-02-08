РИАМО – 8 фев. Президент России Владимир Путин поздравил профессоров, преподавателей, студентов и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) с 60-летием вуза, сообщает в субботу Nation News.

«Отрадно, что и сегодня РУДН бережно сохраняет сложившиеся традиции, высоко держит планку одного из ведущих вузов России. Объединяет своей благородной миссией талантливую, инициативную, целеустремленную молодежь из разных стран», — говорится в поздравлении.

В поздравлении президента также отмечается, что 60 лет назад вуз открылся для студентов из стран Латинской Америки, Азии, Африки и стал для них вторым домом.

Путин подчеркнул, что подготовку в вузе прошли десятки тысяч специалистов, которые работают в различных сферах, таких как экономика, филология, сельское хозяйство, история, здравоохранение, право.

По словам главы государства, РУДН сделал большой вклад в укрепление дружбы между представителями разных культур и национальностей.