РИАМО – 8 фев. На второй конференции Открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявили финалистов конкурса, их сады будут разбиты в столице, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В финал конкурса «Цветочный джем – 2020» вышел 31 проект выставочных садов, авторами которых стали ландшафтные архитекторы и дизайнеры, представляющие разные традиции», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в финал попали сады, разработанные дизайнерами из России, Грузии, Великобритании, Казахстана, Италии, Уругвая, Финляндии, Китая, Словакии, Польши. Всего в конкурсе пять номинаций: «Большие выставочные сады», «Средние выставочные сады», «Малые выставочные сады», «Студенческий конкурс проектов», «Ландшафтный проект для социальных территорий».

В этот раз участникам конкурса требовалось представить как можно большее разнообразие растений. Все сады будут разбиты в столице летом. Финалисты конкурса также будут работать над тем, чтобы сады также стали пространствами, которые улучшают городскую среду.

Для участия в «Цветочном джеме – 2020» всего поступило 225 заявок.

Конкурс и фестиваль «Цветочный джем» впервые прошел в Москве в 2017 году.