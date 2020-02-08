РИАМО – 8 фев. Портал об информационных технологиях «Хабрахабр» покинул Россию, он сменил юридическое лицо на кипрское, сообщает Газета.ru.

«Владельцем стала компания Habr Blockchain Publishing LTD. Пользователям предлагается заключить соглашение. Ранее соглашение заключалось с ООО «Хабр» (Москва)», — говорится в сообщении.

Портал был запущен в 2006 году. Чуть позже он сменил название на «Хабр». Тематика ресурса - информационные технологии, интернет и бизнес. На нем можно прочитать новости и аналитические статьи.