РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с днем рождения 103-летнюю жительницу Валентину Яковлевну Темнову, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Когда я вижу таких людей, я перед ними преклоняюсь. Вы - творческий человек, а творческие люди по-другому относятся к жизни. Я вам от всей души желаю здоровья и жизненной энергии», - сказал Ружицкий.

Он вручил Валентине Яковлевне цветы и подарки.

Валентина Яковлевна Темнова родилась 7 февраля 1917 в городе Коломна Московской области. Закончила Львовскую национальную музыкальную академию имени Николая Лысенко по классу оперного пения. В годы Великой Отечественной войны работала на Торфхимзаводе - единственном в СССР предприятии, производившим фенол. Фенол и его производные были основой для пластмасс, из которых изготавливались детали для боеприпасов, в частности, для взрывателей мин. Перед войной прошла специальную подготовку по восхождению в горы.

В Люберцы приехала в 1978 году и около 20 лет работала во Дворце культуры, преподавая оперное пение. Работала до 98 лет.