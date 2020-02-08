РИАМО - 8 фев. В 2020 году будет выдано 365 свидетельств участникам региональной программы «Социальная ипотека», которыми могут стать молодые ученые, уникальные специалисты, тренеры, врачи и педагоги, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Для того чтобы подать заявку по программе «Социальная ипотека», нужно обратиться в профильное ведомство региона. В министерстве здравоохранения прием уже идет, с 28 февраля будет дан старт в министерстве образования, с 13 апреля – в министерстве инвестиций и инноваций, в министерстве физической культуры и спорта планируется прием со второй половины марта», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Чтобы стать участником программы, нужно иметь намерение проработать в регионе не менее 10 лет. У участника также не должно быть жилья в регионе, и у него должна быть возможность получить ипотеку – то есть три месяца проработать на одном месте. Участниками программы могут стать и специалисты, которые приехали из других регионов.

В прошлом году на социальную ипотеку подали 800 заявок, конкурс составил около двух человек на место. Сертификаты получили 10 тренеров, 90 учителей, 100 уникальных специалистов и молодых ученых, 160 врачей.

Всего с 2016 года в регионе выдали 1,6 тысячи свидетельств на соципотеку.