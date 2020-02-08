«Девятого февраля в Доме-музее В.Л. Пушкина откроется выставка «Мой портрет». В экспозиции будут представлены портреты Александра Пушкина, выполненные художниками. Среди них работы таких мастеров, как Николай Ульянов, Василий Шухаев, Константин Рудаков, Константин Юон и Александр Тышлер. Многие из них были иллюстраторами книг поэта», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится в 18:00, работать она будет до 10 мая.
Также 9 февраля в Школе акварели Сергея Андрияки состоится концерт «Наш Пушкин». В программу вошли песни областей России, в которых бывал Пушкин. Гости смогут увидеть народные обряды, нашедшие отражение в пушкинских произведениях. Концертную программу дополнит музыкальный спектакль Владимира Николаева «Парасказ», созданный по мотивам произведений «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и работнике его Балде». Начало в 14:00. Вход по билетам.
Десятого февраля для посетителей будут открыты экспозиции и выставки Государственного музея Пушкина, Мемориальной квартиры Пушкина, Мемориальной квартиры Андрея Белого, Дома-музея Василия Львовича Пушкина, Дома-музея Ивана Сергеевича Тургенева и выставочных залов на Арбате. Вход в эти музеи свободный.
Посетители смогут сходить на обзорные экскурсии по экспозициям Государственного музея Пушкина и его филиалов. В 14:45, именно в это время перестало биться сердце поэта, его память почтут минутой молчания. Затем в усадебном дворе музея состоится концертная программа.
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина
10 вопросов | Пройден 442 раза
Пройди викторину РИАМО ко Дню памяти Пушкина и узнай интересные факты из биографии великого русского поэта.
О воспитателе Пушкина Никите Тимофеевиче мало кто знает. Этот крестьянин разбирался в литературе, писал стихи, играл на гитаре и учил юного Пушкина плавать и скакать на лошади.
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (4/10)
В элитный Царскосельский лицей Александр Сергеевич поступил «по блату», при содействии своего дяди Василия Львовича Пушкина. В 1817 году состоялся первый выпуск лицеистов. Какие результаты показал Пушкин по итогам выпускных экзаменов?
Показал блистательные результаты по всем предметам
Преуспел только в российской и французской словесности, а также фехтовании
Поэт не отличился ни по одному предмету
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (5/10)
Слабость к прекрасному полу Пушкин питал с лицейских лет. В его донжуанском списке, вписанном в 1830 году в альбом Елизаветы Ушаковой, были имена 34 красавиц того времени. Но поэт накануне свадьбы называл другое количество своих любовных увлечений. Какое?
«Наше все»: что ты знаешь о Пушкине? Викторина (6/10)
Пушкин был мастером эпиграмм, которые порой приводили к конфликтам. Однажды он написал эпиграмму «На Колосову» о ведущей петербургской актрисе Александре Колосовой. Закончите эпиграмму Пушкина:
Всё пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И ….
Дуэль с Дантесом была далеко не первой в жизни Пушкина.
Около 100
Литературный повеса
Вы читали Пушкина в школе и помните что-то про «дуб зеленый» и «подругу дней суровых». Достаньте с полки запылившийся томик «Евгения Онегина» или сходите в музей. День памяти А. С. Пушкина – самое время сходить в музеи, где устраивают поэтические вечера, экскурсии и чтения стихов «солнца русской поэзии».
Пушкин – однозначно «ваше все», и томик его стихов всегда с вами. Прочесть наизусть главу «Евгения Онегина» или малоизвестное стихотворение гения для вас не проблема. Музеи исхожены, исследования прочитаны – остается только отправиться в Африку, чтобы еще больше узнать о корнях русского гения.
Спасибо школьной учительнице, что водила вас по музеям и театрам и вдохновенно рассказывала юнцам и про «донжуанский список», и про страсть к игре, и про вспыльчивый характер гения. Но пора двигаться дальше, ведь в творчестве и жизни поэта осталось немало загадок.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии