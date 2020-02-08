РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска успешно завершил первый этап опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке спортивного пистолета «Аспид», сообщается на сайте предприятия.

«В ЦНИИТОЧМАШ завершен первый этап ОКР по разработке 9 на 19 миллиметрового спортивного пистолета «Аспид». На заседании научно-технической секции (НТС) института совместно с Федерацией практической стрельбы РФ принят этап технического проекта нового спортивного пистолета», – говорится в сообщении.

Члены НТС отметили минимальные недостатки, которые устранят при разработке конструкторской документации и изготовлении опытных образцов для предварительных испытаний.

«Все замечания и предложения членов НТС найдут свое отражение в рабочей конструкторской документации и, соответственно, при изготовлении опытных образцов пистолета для предварительных испытаний. Предварительные испытания планируем провести в июле – сентябре текущего года, после чего состоится корректировка рабочей конструкторской документации», – сказал начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслан Сидякин.

Спортивный пистолет «Аспид» разрабатывается с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе, проводимых в соответствии с правилами спортивных федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ. Пистолет планируется разработать в трех классах для использования в практической стрельбе: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный.

У пистолета первых двух классов вместимость магазина 18 патронов, у стандартного – 22. Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тысяч выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, – не менее 7,5 тысячи выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.