РИАМО - 8 фев. В подмосковном Краснознаменске объявили аукцион на право заключения договора по аренде имущества под размещение банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь объекта составляет 178,5 квадратных метров. Он находится на улице Победы, дом 9.

«Срок аренды - 10 лет, целевое назначение объекта: банковская деятельность», — говорится в сообщении.

Начальный размер годовой арендной платы составляет более 1,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 марта на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (номер процедуры 25835).