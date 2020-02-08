РИАМО - 8 фев. В Дзержинскую больницу поступил 25-летний мужчина, который фактически отрезал себе половину кисти болгаркой, врачи смогли спасти руку пациента, двигательные функции удалось сохранить, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«При поступлении к нам в больницу у молодого человека были диагностированы многочисленные повреждения сухожилий, костной ткани и мышц кисти», — сказала главный врач Дзержинской больницы Лира Овезова.

Она добавила, что в экстренном порядке пациенту провели остеосинтез костных отломков, восстановление поврежденных мышц и сухожилий кисти.

Овезова уточнила, что руку удалось спасти, сохранились двигательные функции. Мужчина чувствует себя удовлетворительно.