РИАМО - 8 фев. В 2020 году на территории Москвы введут в эксплуатацию 47 объектов образования, в которых смогут заниматься около 20 тысяч детей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году за счет внебюджетных средств город получит 10 объектов образования. В целом в 2020 году мы планируем ввести 47 объектов образования», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в них смогут заниматься около 20 тысяч детей.