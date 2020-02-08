РИАМО – 8 фев. Долгосрочный кредитный рейтинг России сохранился на уровне ВВВ по версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает Газета.ru.

«Также на уровне F2 подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили невысокий уровень внешнего долга и повышение бюджетных накоплений страны.

Согласно данным Fitch Ratings, в 2021 году инфляция в России составит около 4% при отсутствии внешних шоков.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня BBB- до BBB в августе 2019 года.