РИАМО - 8 фев. В Москве началась подготовка к продлению Арбатско-Покровской линии до района Гольяново, сейчас прорабатываются проектные решения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Приступили к предпроектным работам, я думаю, что в течение 2020 года эти проектные работы завершим. Подготовительные работы постараемся начать уже в этом году», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас прорабатываются проектные решения. Уже приняты решения о размещении станций.

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