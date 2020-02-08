РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 фев. Сотрудники ГИБДД в городском округе Королев не выявили пьяных водителей во время рейда «Нетрезвый водитель», всего в субботу проверили более 130 водителей, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В субботу прошло внеплановое мероприятие. В рейде приняли участие три экипажа ДПС.

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было проверено более 130 водителей. Пьяных водителей не выявлено. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени», – сказал Адамов.

Инспекторы напоминают об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде. За причинение тяжкого вреда здоровью, если установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, теперь может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. А за ДТП в пьяном состоянии со смертельным исходом – до 15 лет лишения свободы.