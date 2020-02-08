РИАМО - 8 фев. В Москве 9 и 10 февраля из-за киносъемок изменится схема движения в трех районах, улицы будут перекрываться на дубли до пяти минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ограничения будут действовать в центре, на юге и юго-востоке города.

«Девятого февраля в Басманном районе с 06:00 до 12:00 может быть перекрыт Подсосенский переулок от дома 19/28 до дома 21, строения 1. Также с 09:00 до 16:00 будет перекрываться движение в Лялином переулке от дома 5, строения 2, до дома 7/2, строения 1, и в Большом Казенном переулке в районе дома 1/2, строения 1», — говорится в сообщении.

Десятого февраля в Даниловском районе города на период с 08:30 до 17:00 будут перекрывать Проектируемый проезд №4965, участок от проспекта Лихачева до дома 25 на Автозаводской улице, а также участок проспекта Лихачева от улицы Тюфелева Роща до Проектируемого проезда №4965.

Также 10 февраля ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00 в районе Печатники. Проезд будут перекрывать для съемок дублей на Курьяновском бульваре на участке от 2-й Курьяновской улицы до 1-й Курьяновской улицы, также на отрезке 2-й Курьяновской улицы возле пересечения с Курьяновским бульваром.

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