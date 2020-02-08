РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 фев. Воспитанникам детского сада №42 в подмосковном Красногорске рассказали о безопасности в поездках, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках первого раунда проекта «Маленький пассажир – большая ответственность» в детском саду №42 прошел праздник, в ходе которого мальчики и девочки дошкольного возраста отвечали на вопросы, отгадывали загадки, играли в тематические игры, а также выполняли задания сотрудников Госавтоинспекции.

«Инспекторы ГИБДД рассказали о назначении детских удерживающих устройств и продемонстрировали важность применения ремней безопасности. Все малыши обещали в автомобилях не капризничать, слушаться родителей и, конечно же, быть пристегнутыми, а наказы полицейских передать мамам и папам», – говорится в сообщении.

Маленькие участники дорожного движения должны быть всегда под особым контролем и защитой взрослых, которые отвечают за жизнь и здоровье своих самых ценных пассажиров.