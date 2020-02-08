РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 фев. Примерно 4,8 тысячи водителей проверили в ходе рейдов «Нетрезвый водитель» в подмосковном Красногорске в 2019 году, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

«В 2019 году проведено 51 плановое и 34 по инициативе ОГИБДД оперативно-профилактических мероприятия «Нетрезвый водитель», в результате которых было проверено 4789 единиц автотранспорта. Составлено четыре административных материала за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Кроме того, семь водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и у двух водителей выявлена повторность в данном виде нарушения.

Тотальные рейды «Нетрезвый водитель» на территории обслуживания Госавтоинспекции округа проводят в целях снижения уровня аварийности, выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. В рамках мероприятий экипажи ДПС в заранее определенных местах останавливают все транспортные средства. При этом сотрудники ГИБДД по визуальным признакам оценивают состояние водителей. При отсутствии признаков опьянения водителям, не нарушившим ПДД, незамедлительно разрешают продолжить движение.

«При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях Российской Федерации», – добавляется в материале.

Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия 7 февраля 2020 года фактов управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не выявлено.

«Это является положительным результатом работы, показывающим, что наши автомобилисты законопослушные участники дорожного движения», – подчеркнул замначальника ОГИБДД Максим Поляков.

Он добавил, что красногорцы часто высказывают положительное мнение о проведении рейдов подобного характера, а основная задача Госавтоинспекции – профилактика нарушений и их трагических последствий.

«Уважаемые водители, помните – управление автомобилем в нетрезвом состоянии может стоить жизни и здоровья не только нарушителю, но и окружающим его людям! Не оставайтесь равнодушными, если вы стали свидетелем правонарушения сообщите информацию в подразделение ГИБДД по телефону: 8(495)562-87-44. Возможно, ваш звонок сохранит чью-то жизнь!» – заключил Поляков.