РИАМО - 8 фев. Строительство станции Большой кольцевой линии «Сокольники» могут завершить к концу 2020 года, сейчас разрабатываются решения, чтобы закончить строительство раньше назначенных сроков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Готовимся к монтажу технологического оборудования: системы вентиляции, системы кондиционирования, энергоснабжения, систем контроля движения и так далее. К концу года планируем завершить строительство», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас разрабатываются решения, чтобы закончить строительство раньше назначенных сроков.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. На ней будут 31 станция и два электродепо. Эта ветка может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире.

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