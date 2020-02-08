РИАМО – 8 фев. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до вечера 9 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы объявлено в регионе до 22 часов 9 февраля.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской и Калужской областей.

В Московском регионе 9 февраля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами образуется гололедица. Температура ночью составит минус 11-9 градусов, днем – минус 2-0 градусов.

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