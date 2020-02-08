РИАМО - 8 фев. Минувшая ночь в Московском регионе стала самой морозной в текущем сезоне, температура впервые опустилась ниже минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В 7 часов утра на ВДНХ минимальная температура составила минус 14 градусов. В Подмосковье в Клину ударил мороз в минус 18,8 градуса.

«Добавим, что вчера среднесуточная температура воздуха в столице составила минус 8,9 градуса, что в точности соответствует климатической норме для 7 февраля. Это также произошло первый раз с начала зимы. Таким образом накануне в Москве прервался рекордный по продолжительности период положительной температурной аномалии», — говорится в сообщении.

С 27 ноября по 6 февраля (72 дня) среднесуточная температура все время превышала климатическую норму. В некоторые дни положительная аномалия составляла почти 11 градусов, например, 24 декабря.

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