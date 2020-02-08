РИАМО - 8 фев. Утром в субботу в квартире дома на Большой Академической улице произошел пожар, в ходе тушения эвакуировали шесть человек, один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 10:04 в МЧС сообщили о пожаре по адресу: Большая Академическая улица, дом №55.

«К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, по данному адресу по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одной из квартир на пятом этаже жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения, быстро ликвидировать загорание», - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара шесть человек временно вывели с пятого этажа. Из-за возгорания пострадал один человек. Его передали медикам для оказания медицинской помощи.