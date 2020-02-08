РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В Подольском краеведческом музее ко Дню российской науки прошел круглый стол по вопросам истории Великой Отечественной войны, на котором музей школы №24 представил подборку немецких пропагандистских листовок, оружие и боеприпасы времен ВОВ, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольском краеведческом музее 7 февраля прошел круглый стол «Диалог профессионалов и молодежи. Вопросы истории Великой Отечественной войны», посвященный Дню российской науки. В нем приняли участие представители архивов, школьных музеев.

«Ежегодно ко Дню науки мы проводим круглые столы, на которых со своими докладами наряду с профессионалами выступают школьники. На этот раз круглый стол посвящен истории. Учитель истории и руководитель музея Боевой и Трудовой славы школы №24 Константин Колесников со своими учениками представил подборку немецких пропагандистских листовок, оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Также они сделали доклад о секретном оружейном заводе военных лет на базе Подольского механического завода», - сказала представитель музея.

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